Politie houdt toevallig inbrekers aan

De politie heeft twee mannen aangehouden die schrokken na het zien van de agenten. Toevallig bleken de mannen in Nederland en België gezocht te worden voor onder andere woningbraak. De mannen werden zondagavond in het Benoordenhout gezien en trokken de aandacht van de politie toen ze ineens een zijstraat in reden.

Er wordt veel ingebroken in de wijk en de agenten vermoedden door hun reactie dat het tweetal daar iets mee te maken had. Na aanhouding bleek dat er in de buddy, de ruimte onder het zadel, verschillend gereedschap lag zoals grote schroevendraaiers. Uit onderzoek bleek dat de mannen al eens veroordeeld waren voor onder andere woningbraak.

De bestuurder heeft nog een celstraf van 995 dagen in België open staan. De bijrijder zou nog 200 dagen in Nederland moeten zitten. Dat was waarschijnlijk de reden waarom ze zo schrokken na het zien van de politie. Beide mannen verblijven op het politiebureau, waar de bestuurder nog wacht tot hij aan België wordt uitgeleverd.