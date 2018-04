Eut op The Life I Live: “We nemen ons album op in Den Haag”

PvdA wil daders in kaart brengen in strijd tegen vandalisme Duindorp

PvdA Den Haag heeft een debat aangevraagd over de problematiek in Duindorp, met het geval van Marina Meubelman als voorbeeld. “Het grootste deel van wijk vindt het afschuwelijk. Het is maar een klein groepje raddraaiers”, vertelde fractievoorzitter van de PvdA Martijn Balster in de programma Hou je Haags.

De eigendommen van Meubelman zijn de afgelopen week wederom vernield. Niet alleen de ramen van haar woning zijn ingeslagen, maar ook die van haar auto. Burgemeester Krikke heeft genoeg van de vernielingen: “Dit moet stoppen. Beheers je!”. De Haagse VVD, Groep de Mos en GroenLinks zijn het met Krikke eens, maar wat is nu echt de oplossing? “De daders goed in beeld brengen en passend straffen”, aldus Balster. Niet alleen het vandalisme zelf stuit Balster tegen de borst, ook de oorzaak. “Op basis van slachtoffers lijkt de aanleiding racistisch van aard te zijn.”

Meubelman is blij met de aandacht van de politiek. “Ik sluit me helemaal aan bij meneer Balster. Ik vertrouw op de politie en de politiek dat er een oplossing komt.” De Duindorper is inmiddels wel gewend geraakt aan de vernielingen maar houdt haar hart vast. “Ik hoop vooral dat niemand anders dit overkomt.”

Luister hier naar het interview met Martijn Balster en Marina Meubelman op Den Haag FM.