The Howlin’ treedt Koningsdag op tijdens festival The Life I Live

Komende donderdag (Koningsnacht) en vrijdag (Koningsdag) kan je in de binnenstad van Den Haag naar het festival The Life I Live. Er treden tientallen artiesten op, zoals Tim Knol, Kraantje Pappie, Son Mieux, Roxeanne Hazes, Piñata en The Howlin’.

Folk, rock, soul en hiphop vormen het fundament van The Howlin’, een band die klinkt als de gedroomde liefdesbaby van Rag ’n’ Bone Man, Alabama Shakes, The Black Keys en Jamie Lidell.

De groep bracht tot nu toe twee twee singles en een EP uit, maar is vooral bekend van hun elektrificerende liveshows. De band zal later dit jaar haar eerste album uitbrengen.

Luister dinsdag om 09.00 uur naar het Haagse Ochtendradio op Den Haag FM voor een interview met The Howlin’.