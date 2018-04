VIDEO: Vrijheidsfestival in Haagse Hogeschool met Vrijheidscollege door Massih Hutak

“Verdachte zaak-Orlando Boldewijn hielp politie bij reconstructie”

De politie heeft zondag een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Eind februari werd het dode lichaam van Orlando gevonden in een meertje aan het Ypenburgse Böttgerwater.

Misdaaddeskundige Martijn Mastenbroek volgt de zaak voor Den Haag FM op de voet. “Het gaat om dezelfde Hagenaar die een aantal weken geleden nog hielp bij een politie reconstructie”, vertelt Mastenbroek in het programma Haagse Ochtendradio. Hij voegt daaraan toe dat het opmerkelijk is dat de Ypenburger eerder niet als verdachte werd gezien door de politie. “Bij die reconstructie leek hij het heel gezellig te hebben met de politie. Misschien was het wel opzet van de politie om hem zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen.”

De verdachte, Roy B., is volgens Mastenbroek een ‘bijzondere’ jongen. “Hij werd veel gepest. Hij trok zich vaak een hele zomer terug op zijn vissersbootje. Was aan de andere kant ook geliefd want hij leende zijn bootje ook vaak aan kinderen uit”, aldus Mastenbroek.

