Zaterdag Live op Den Haag TV over Jeugdteams

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan het Jeugd Interventie Team en het Jeugd Preventie Team.

Bij het Jeugd Interventie Team (JIT) kan je terecht voor alle vormen van hulp als je in de leeftijd van 12 tot 27 jaar bent en woont in Den Haag. Wonen, werken, schulden, bij het JIT staat een begeleider klaar om te helpen. Het Jeugd Preventie Team is een activiteit van de Stichting To The Point in samenwerking met de gemeente Den Haag. Zij lopen door de wijk en spreken jongeren aan op hun gedrag, praten over werk en school, geven advies, helpen waar nodig en bemiddelen bij overlast.

In de studio van RTV Discus aan De Dreef 247 wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur gesproken over deze jeugdteams met onder anderen trajectbegeleider Mehmet Yildiz, Soufiane Bouali van To the Point en gemeenteraadslid Janice Roopram van Groep de Mos.