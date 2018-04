Architectuurwandeling ter ere van 100 jaar bouwstijl Nieuwe Haagse School

Dakopbouw, ingemetselde schoorstenen en betonbalken. Het zijn onderdelen van de architectuurstijl Nieuwe Haagse School. De bouwstijl is dit jaar precies 100 jaar te bewonderen in de stad. Gerwin van Vulpen, oud-raadslid van de Haagse Stadspartij, organiseert daarom samen met architect Otto Das een speciale architectuurwandeling door de Bloemen- en Vruchtenbuurt.

De Nieuwe Haagse School is een architectuurstijl met elementen uit al eerdere ontstane stromingen. Niet alleen in de Bloemen- en Vruchtenbuurt, maar ook in Benoordenhout, Laak en de Bomenbuurt, zijn kenmerken terug te zien. “We kunnen echt wat leren van de ontwikkeling van deze stijl”, zegt Van Vulpen. Als voorbeeld geeft hij mensen die door de jaren heen naar Nederland komen en tijdelijk willen wonen. “Sommige groepen willen wel luxe wonen, maar niet in villa’s. Gestapelde woningen zijn dan een goed alternatief.”

De architectuurwandeling vindt plaats op zaterdag 28 april. Wie mee wil lopen kan via de site van de Nieuwe Haagse School een kaartje kopen.