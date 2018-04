Dennis Weening presenteert Levenslang met Dwang: “Heb er zelf ook een beetje last van”

Voor het RTL-programma ‘Levenslang Met Dwang’ reizen acht deelnemers met een ernstige dwangstoornis naar Thailand om de strijd met hun obsessieve dwang aan te gaan. Het is het derde seizoen waarvan de eerste twee werden gepresenteerd door Jan Kooiman. Dit seizoen is de presentatie in handen van Dennis Weening (foto). De Haagse presentator sprak erover op Den Haag FM. “Er gaan therapeuten mee die de hele dag met de kandidaten bezig zijn, die hebben het wel zwaar.”

De presentator gaf toe zelf ook een klein beetje last van dwang te hebben. “Door dit programma ben ikzelf, en mijn omgeving, erop gaan letten”, vertelt Dennis in het programma Haagse Ochtendradio “Mijn vrouw zegt dat ik altijd water drink voordat ik in de auto stap. Ook was ik altijd tijdens het tandenpoetsen mijn handen.” In het programma, waarvan maandag de eerste aflevering te zien was, komen uiteenlopende dwangstoornissen aan het licht. Zo moet deelnemer Ricardo bij alles wat hij doet zes positieve gedachtes hebben. Zodra er een negatieve gedachte naar boven komt, moet hij alles weer opnieuw doen. Maar in de meeste gevallen gaat het om een ernstige vorm van smetvrees. “Er gingen kandidaten mee die zestig tot tachtig keer per dag hun handen wassen met zeep,” Zegt Weening. “Die handen zagen er op een gegeven moment niet meer uit. Het staat vooral hun eigen leven heel erg in de weg.”

Deelname aan het programma werkt volgens Dennis. “De meeste kandidaten zijn voor negentig procent van hun problemen af. Achteraf krijgen ze nog steeds therapie, ze worden dus nog steeds geholpen.” Levenslang met dwang, met presentator Dennis Weening is iedere maandag om 20.30 uur te zien op RTL5.

Luister hier naar het gesprek met Dennis Weening op Den Haag FM.