Opnieuw een autobrand in Den Haag Zuidwest

Op de kruising van de Riddersdreef en de Melis Stokelaan in Den Haag Zuidwest is maandagavond een auto uitgebrand. Het is de vijfde auto in korte tijd die in die buurt in vlammen is opgegaan.

Zondagmiddag brandde er aan de Riddersdreef een brommobiel volledig uit, een half uur later werd op de Schoutendreef een auto in de as gelegd. Op zaterdag stonden er in de wijk de Dreven ook twee auto’s in lichterlaaie.

Het vuur is geblust, maar de auto raakte zwaar beschadigd door de brand. De politie is op zoek naar getuigen van deze brand, of van de andere autobranden in de buurt. Het is niet bekend of de branden wat met elkaar te maken hebben.

Foto: Gera Nieland