Pete Philly: “Ik heb het altijd rete naar mijn zin als ik in Den Haag optreed”

Komende donderdag (Koningsnacht) en vrijdag (Koningsdag) kan je in de binnenstad van Den Haag naar het festival The Life I Live. Er treden tientallen artiesten op, zoals Tim Knol, Kraantje Pappie, Son Mieux, Roxeanne Hazes, Piñata en Pete Philly.

Pete Philly, artiestennaam van Pieter Philip Monzon, is een Arubaans-Nederlands zanger en rapper. Op zijn vijfde verhuisde hij naar Nederland en ging wonen in Den Haag. “Ik voel me echt wel Haags. Ik heb van mijn achtste tot mijn achttiende en van mijn 20e tot mijn 22e in Den Haag gewoond. Ik heb het altijd rete naar mijn zin als ik in Den Haag optreed.”

Met zijn maatje Perquisite scoorde Pete Philly eerder al verschillende hits, zoals ‘Mystery repeats’. Zijn in 2010 opgestarte solocarrière werd echter ruw onderbroken door de ziekte van Lyme, die hem jarenlang uit de roulatie hield. “Het gaat nu op zich goed, maar ik ben nu wel aan het bijkomen van enkel hele drukke weken. Ik heb nu twee dagen niks gezegd, zodat ik donderdag echt kan gaan rocken.” Pete is back, zingend en rappend, met de neo-soulparel ‘Come together’ als voorbode van nog meer singles en een derde soloalbum. En natuurlijk zijn optreden op The Life I Live met een mix van jazz, funk, soul en 90’s hiphop.

