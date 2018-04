The Howlin’ op The Live I Life: “Ons optreden in het Paard was een van de leukere shows”

Komende donderdag (Koningsnacht) en vrijdag (Koningsdag) kan je in de binnenstad van Den Haag naar het festival The Life I Live. Er treden tientallen artiesten op, zoals Tim Knol, Kraantje Pappie, Son Mieux, Roxeanne Hazes, Piñata en The Howlin’.

Dinsdagochtend blikte Joël Ghaerthé, zanger van The Howlin’, op Den Haag FM vooruit op het festival. De band werkt momenteel aan een nieuw album. “Het wordt iets harder dan ons vorige werk. Iets meer rock, maar nog steeds met een hoop soul”, vertelt Joël in het programma Haagse Ochtendradio. “Ik haal veel inspiratie uit de muziek van The Black Keys en ik luister ook heel veel naar Tom Waits.”

De band heeft er net een tour opzitten met de Haagse band Avi on Fire. “Ons optreden in het Paard was een van de leukere shows”, aldus de zanger. De groep bracht tot nu toe twee twee singles en een EP uit, maar is vooral bekend van hun elektrificerende liveshows. Deze vrijdag speelt The Howlin’ op het festival The Life I Live. Het optreden begint om 13.00 uur op het Lange Voorhout.

Luister hier naar het interview met Joël Ghaerthé op Den Haag FM.