VIDEO: Op zoek naar de Haagse sporen van verzetsheldin Ru Paré

In aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag besteedt Den Haag TV regelmatig aandacht aan de Haagse Vrijheidsweken. Ook dit jaar slaan verschillende Haagse instellingen de handen ineen en organiseren samen ruim vijftig debatten, wandelingen, tentoonstellingen, films, lezingen en concerten.

Een bijzonder onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken is de tentoonstelling ‘Verzetsheldin met schilderkist’ over Ru Paré in het Museon. Schrijver Wim Willems schreef een boek over deze verzetsheldin die een belangrijke rol speelde in het ondergrondse verzet in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Paré zorgde dat 52 kinderen en vier volwassenen konden onderduiken waardoor zij de oorlog overleefden. De expositie is gebaseerd op zijn boek en is vanaf komende donderdag tot en met eind september te bezoeken.

Voor het programma van de Haagse Vrijheidsweken kijk je op Haagsevrijheidsweken.nl