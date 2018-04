Wat is er op Koningsdag allemaal te doen in Den Haag? Check het hier

Lucien Foort, De Kraaien, La Fuente, Michel de Hey én John Medley naar dancefestival Den Haag Outdoor

Na de succesvolle eerste editie vorig jaar keert het dancefestival Den Haag Outdoor op zaterdag 18 augustus terug in het Zuiderpark. Woensdag werd het complete programma bekend gemaakt. Opvallende namen in de line-up zijn onder meer Lucien Foort, Outsiders & De Kraaien, La Fuente, Michel de Hey, John Medley, F1rstman, Billy The Kit, Joey Beltram en Mark van Dale.

Vorig jaar trok de eerste editie van het festival duizenden mensen naar het Zuiderpark. “Den Haag was gewoon helemaal klaar voor een dancefestival in hun eigen stad”, vertelde organisator Timo Bosman eerder tegen Den Haag FM. “Er was van alles te beleven met foodstands en standjes, muziek voor elk wat wils. Dan komen de mensen wel. We hadden een heel divers publiek en dat is precies wat we willen”, aldus Bosman.

Het festival breidt dit jaar uit met een vijfde area. Het Foute Karaoke Feest van Stay Classy Tattoo krijgt een eigen stage, waar onder anderen Dries Roelvink en John Medley komen komen optreden. De andere podia die er vorig jaar waren, keren weer terug. Den Haag FM is mediapartner van Den Haag Outdoor.

LINE-UP:

House Stage: Dyna, Outsiders & De Kraaien, F1rstman, Billy The Kit, Biggi, Ziggy, Sam Blans, Charissa Jong, Kevin Orduna, Steve Verm ft. Saxy Mr S en Mystery Glasses.

Deep/Techhouse Stage: La Fuente, Michel de Hey, Luuk van Dijk, Man With No Shadow, Lucien Foort, DJ Licious, Larrykoek, Warren Fellow en Silque.

Techno Stage: Joey Beltram, Remy, Juan Sanchez, Joran van Pol, Park & Sons, Analog Kitchen, Rob Jansen en Infaam Konijn.

Asta Stage: Erick E, Peter van Leeuwen b2b Mark van Dale, Thilo, Chris Rox, DJ Reza, Jose, Jurgen en Boy Boogie.

Het Foute Karaoke Feest van Stay Classy Tattoo: Dries Roelvink, John Medley, Altijd Larstig b2b Rob Gasdr’op, DJ Campingstoel, DJ Liko Jer, Mitchel & Kleine Geer, DJ Partyreza en een Mystery Guest.

www.denhaagoutdoor.com