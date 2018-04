Moderne seksshops “moeten een beetje fun zijn”

Het blijkt slecht te gaan met erotica winkels in Nederland, blijkt woensdag uit een marktonderzoek van Locatus. Veel van de klandizie verschuift naar onlinewinkels. Niet iedere seksshop lijdt hieronder. “Bij ons gaat het iedere dag juist beter,” vertelde Nico Rensen van seksshop Maze op Den Haag FM.

Er hangt vaak een smoezelig imago rond de seksshops van vroeger, volgens Rensen. “Wij zijn twee jaar geleden overgenomen en vanaf toen is er veel veranderd. Het is nu echt een winkel anno 2018.” Door de nieuwe aanpak kan de medewerker zich ook totaal niet herkennen in de afname van shops. Ook is de houding van mensen onder de veertig volgens Rensen enorm veranderd. “Soms komen klanten met wat collega’s shoppen in hun pauze en delen hun ondervindingen met elkaar.” Ook krijgen de medewerkers van de Haagse seksshop trainingen over de artikelen die ze verkopen. “Zelfs de goedkoopste vibrators hebben tegenwoordig minimaal acht verschillende programma’s”

Maze gooit hoge ogen bij voorbijgangers door hun etalage, waar niet alles extreem seksueel gerelateerd is. “Nu staan er bijvoorbeeld twee vogelkooitjes zonder vogels maar met kleine vibrators. Het moet een beetje fun zijn.”

