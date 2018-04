Zo is Den Haag bereikbaar tijdens The Life I Live en Koningsdag

MOJO en Parkpop gaan samenwerken, De Dijk naar Parkpop Saturday Night

Groot nieuws in festivalland. Concertorganisator MOJO en het Haagse festival Parkpop gaan intensief samenwerken. Dat maakte Ingrid Adriaanse van organisator Ducos woensdag bekend in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Het festivallandschap is volop in beweging. Ieder jaar komen er nieuwe festivals bij, sneuvelen er een aantal en weten oude rotten als Parkpop als een dijk te blijven staan. Dat neemt niet weg dat we ambitieus blijven en verder blijven door ontwikkelen om zo een stevige positie in de festivalmarkt te blijven behouden. Samen met MOJO zetten we nog sterker in op de positionering van een volledig, driedaags Parkpop-weekend.”

Directeur John Mulder van MOJO is blij met de samenwerking. “We willen de komende jaren onze expertise op het gebied van internationale artiesten gaan inzetten. We hebben al eerder samengewerkt maar met de ambitie van Parkpop om te groeien naar een meerdaags evenement ontstond de kans om onze samenwerking te verstevigen.”

De Dijk en Gruppo Sportivo

Woensdag werden ook twee nieuwe namen bekend voor Parkpop Saturday Night, de opvolger van Night At The Park op de zaterdag voor Parkpop. Ook De Dijk en Gruppo Sportivo treden dan op in het Zuiderpark. Eerder wel al bekend dat ook Kim Wilde, Clouseau, Jason Donovan en Hot Chocolate komen optreden. Kaarten voor Saturday Night zijn te koop vanaf 28.25 euro. Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor de zaterdag van Parkpop. Op zondag 24 juni zijn er in het Zuiderpark gratis optredens van onder meer Bløf, De Jeugd van Tegenwoordig, Danny Vera, The Dubbeez, Roachford en The Fratellis.

Foto: Bob Bronshoff

Luister hier naar het interview met Ingrid Adriaanse op Den Haag FM.