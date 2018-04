Parkeergarage Stadhuis vanaf 1 mei alleen in de middag open

De parkeergarage onder het stadhuis is vanaf 1 mei nog maar beperkt open. In verband met de veiligheid tijdens de bouw van het nieuwe Onderwijs- en Cultuur Complex aan het Spuiplein kan in de ochtend geen gebruik meer worden gemaakt van de garage.

Veel bouwmateriaal wordt maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 15.00 uur over het bouwterrein gehesen. Om veiligheidsredenen is de garage dan gesloten.

De nieuwe openingstijden gaan in op dinsdag 1 mei en gelden tot na de zomer van 2019. Maandag tot en met vrijdag is de garage open van 15.00 tot 01.00 uur, zaterdag van 08.00 tot 01.00 uur en zondag van 11.30 tot 01.00 uur.