Skooltaineracts Get The Funk Outta My Kitchen en Banana Savannah in Haags Kwartiertje op Den Haag FM

Woensdag komen de ‘Skooltaineracts’ Get The Funk Outta My Kitchen en Banana Savannah langs in het Haags Kwartiertje op Den Haag FM, een vast onderdeel in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM waarin muziek van Haagse acts centraal staat.

De Skooltainer is een speciaal podium van het festival The Life I Live. Al zeven jaar krijgt lokaal talent de kans om zich in deze container tijdens Koningsnacht te presenteren aan het grote publiek. Alle deelnemende acts spelen donderdag een set van eigen muziek en zijn in de afgelopen weken klaargestoomd voor de show door coaches uit de Haagse muziekscene. Den Haag FM is mediapartner van The Life I Live en biedt de Skooltaineracts ook een plek op de radio aan.

Funk is the word bij Banana Savannah. In alle soorten en maten. Van de New Orleans-funk van The Meters via de politfunk van Curtis Mayfield tot de p-funk van Parliament en Funkadelic. Ook Get The Funk Outta My Kitchen houdt het dampend, maar laat zich meer beïnvloeden door acts als The Meters, Red Hot Chili Peppers, Kool & The Gang, Marcus Miller en de Average White Band.

Luister woensdag vanaf 17.30 uur naar Hou je Haags! op Den Haag voor interviews met Get The Funk Outta My Kitchen en Banana Savannah.