Son Mieux geeft voorproefje nieuw album tijdens The Life I Live

Komende donderdag (Koningsnacht) en vrijdag (Koningsdag) kan je in de binnenstad van Den Haag naar het festival The Life I Live. Er treden tientallen artiesten op, zoals Tim Knol, Kraantje Pappie, Roxeanne Hazes, Piñata en The Howlin’. Een van de headliners is dit jaar Son Mieux. De band rond frontman Camiel Meiresonne (foto) timmert momenteel flink aan de weg en werkt aan hun eerste album.

“De laatste maanden hebben we weinig opgetreden”, vertelt Camiel woensdagochtend in de studio bij Den Haag FM. “We hebben ons volledig kunnen focussen op het maken van dit album. Mijn broertje (ook lid van de band) en ik hebben veel tijd doorgebracht in huisjes in het bos. We gaan nu twee maanden optreden, in de zomer maken we het album af.” Het optreden op The Life I Live is het begin van de tour van Son Mieux met de Utrechtse band The Brahms. “Het wordt een mix tussen oude liedjes en nummers die op het nieuwe album verschijnen. Het is voor het eerst dat we die nieuwe muziek gaan spelen, erg spannend.”

Son Mieux staat donderdagavond tijdens The Life I Live op het Lange Voorhout. Het optreden begint om 23.15 uur. Kijk hier voor meer informatie. De clubtour van Son Mieux en The Brahms begint 11 mei. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei staan ze in het Paard.

Kaartje kopen? Klik hier.

Luister hier naar het interview met Camiel Meiresonne op Den Haag FM.