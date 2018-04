“Twee Hagenaars betrokken bij zware vechtpartij Praag”

Een groep van zeven Nederlanders is opgepakt in Praag nadat ze een ober hadden mishandeld. Het AD meldt dat alle betrokkenen uit Den Haag en omstreken komen. De advocaat van twee verdachten heeft aan mediapartner Omroep West bevestigd dat hun cliënten uit Den Haag komen.

De Tsjechische ober zei dat de mannen geen eigen drank op het terras mochten drinken, waarna een woordenwisseling ontstond die uiteindelijk uitmondde in een knokpartij. De groep wordt nu vervolgd voor mishandeling. Dit meldt de Tsjechische politie aan de hand van beeldmateriaal. Op de beelden is te zien dat een van de verdachten een aantal keer inslaat op een ober waarna de groep wegvlucht.

Op het vliegveld in Praag zijn de zeven mannen aangehouden. Vijf mannen zitten vast en zullen worden vervolgd, dit heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Twee mannen wordt het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en verzet bij aanhouding aangerekend. Drie van de zeven zullen in een verkorte procedure terecht staan voor poging tot mishandeling.

Niet in levensgevaar

Twee andere mannen zijn vrijgelaten en terug naar Nederland omdat de politie niet kan bewijzen dat ze meededen aan de mishandeling. Ze zouden het gevecht zelfs hebben geprobeerd te sussen. De ober ligt volgens lokale media op de intensive care en moet een operatie aan zijn hoofd ondergaan. Hij verkeert niet in levensgevaar, zegt de lokale politie.

De groep wilde in eerste instantie geen consulaire bijstand van de ambassade, maar heeft bij nader inzien daar toch om gevraagd. Ook is er een advocaat in Praag ingeschakeld. De rechter doet over een paar weken uitspraak in de zaak.

Foto: Týdenik Policie