Man die echtgenote Julia in stukken sneed naar Pieter Baan Centrum

De verdachte van de moord op Julia Chernyshova, Andrei K., zal in het Pieter Baan Centrum worden opgenomen. Dat heeft de rechtbank woensdagochtend tijdens de pro-formazitting besloten. Het stoffelijk overschot van Julia werd in januari ontdekt in haar eigen yogastudio op Scheveningen nadat K. haar zelf als vermist had opgegeven.

Volgens deskundigen is de opname nodig omdat nergens anders de correcte hulp voor K. geboden kan worden. “Het kan niet op een andere manier”, aldus de rechter. De verdachte was aanwezig tijdens de zitten en gaf aan mee te willen werken aan de opnamen in de Utrechtse kliniek. Volgens de agenten die het onderzoek doen wilde K. zich al voor zijn arrestatie van het leven beroven. Dat zagen ze aan de sneeën op zijn armen.

Tot nu toe heeft K. niet toegegeven zijn vrouw om het leven te hebben gebracht. Hij heeft alleen bekend dat hij haar lichaam heeft opgeruimd en willen laten verdwijnen. Hij kon het niet verdragen dat zijn vrouw van hem wilde scheiden.

Foto: Facebook