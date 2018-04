Wat is er op Koningsdag allemaal te doen in Den Haag? Check het hier

Vrijdag wordt in heel Nederland Koningsdag gevierd. Ook Den Haag staat zoals gebruikelijk bol van allerlei festiviteiten. Bekijk hier wat er allemaal te doen is in onze stad.

Vrijmarkten

Op zoek naar een koopje of wil je juist van je oude spullen af? Ook dit jaar zijn er weer verspreid over de stad diverse feestelijke vrijmarkten te vinden. Check dan hieronder het overzicht van alle vrijmarkten in Den Haag (lijst is onder voorbehoud).

– Belgischeplein en Stevinstraat in Belgisch Park

– Boekhorststraat in het centrum

– Bosjes van Pex (parkeerplaats bij de speeltuin) in de Bloemenbuurt

– De Pier op Scheveningen

– Denneweg in het centrum

– Frederik Hendriklaan in het Statenkwartier

– Langebeestenmarkt en Hamerstraat in het centrum

– Keizerstraat op Scheveningen

– Koningsplein in het Regentessekwartier

– Koningstraat en Lange Beestenmarkt in de Schilderswijk

– Leyweg Winkelcentrum in Morgenstond

– Loosduinse Hoofdplein in Loosduinen

– Newtonplein in Segbroek

– Noordeinde ter hoogte van paleis

– Piet Heinstraat in het Zeeheldenkwartier

– Pomonaplein bij HKV Achilles in de Vurchtenbuurt

– Plein in het centrum

– Spaarwater- en Theresiastraat in Bezuidenhout

– Schelpenhof (ook wel bekend als Waterland) in Leidschenveen-Ypenburg

– Schipperskwartier (Rijswijkseweg 252, achterzijde buurtcentrum Vliethage)

– Thomsonlaan in de Bomenbuurt

– Vlietpark in Wateringse Veld

– Willemspark in de Archipelbuurt

– Willem Royaardsplein in Benoordenhout

The Life I Live Festival

Voor de tweede keer op rij is festival The Life I Live Festival ook op Koningsdag. Op de Grote Markt, Hofplaats, het Kerkplein en Lange Voorhout kun je van 12.00 tot 20.00 los gaan bij de gratis togenakelijke optredens van onder anderen Roxeanne Hazes, Andy Frasco en Piñata. Kijk hier voor complete tijdschema van het festival.

Straatfeest Korte Molenstraat en Torenplein

Op initiatief van de bewoners- en ondernemersvereniging wordt er in de Korte Molenstraat een buurtbrunch georganiseerd waar iedereen welkom is. Vanaf Brody’s American Taphouse tot voor het plein bij ijssalon Florencia is er volop gezelligheid: muziek , vrijmarkt, eten en drinken en een springkussen voor de kids.

Vuurwerk op de Koningskermis

Zoals elk jaar is er ook weer de Koningskermis op het Malieveld met zo’n zeventig attracties, waaronder het grootste mobiele reuzenrad van Nederland, de Booster Max en de Zweeftoren van allemaal ruim vijftig meter hoog. De kermis wordt vrijdag om 10.00 uur feestelijk afgesloten met een vuurwerkshow.

Koningsdag op de Grach

Genoeg van alle vrijmarkten en festiviteiten aan wal? Stap dan in de sloep van de Willemsvaart. De boot vaart vanaf de ‘Nieuwe Gracht’, opstap bij IJssalon Riva naast Café de Bieb aan de Veenkade, en vaart vervolgens in een klein uutje richting Hooikade en terug. Aan boord is er muziek van jong Haags talent What Els en Pro & Sharon. Van 12.00 tot 17.00 vertrekt er ieder heel uur een boot. Meevaren kost vijftien euro per persoon.

Springkussenfestival in Reinkenstraat

De Reinkenstraat wordt tijdens Koningsdag omgetoverd in een grote speelplaats. Wie zijn oude spullen wil verkopen op de vrijmarkt wordt aangeraden om vroeg een plekje te veroveren. Verder is er muziek en vanaf 11.00 uur diverse kinderactiviteiten, waaronder een springkussenfestival.

Lees ook: Zo is Den Haag bereikbaar tijdens The Life I Live en Koningsdag

Lees ook: Kijk hier voor het complete tijdschema van festival The Life I Live