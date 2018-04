Zo is Den Haag bereikbaar tijdens The Life I Live en Koningsdag

Komende donderdag en vrijdag worden in de binnenstad het festival The Life I Live en Koningsdag uitbundig gevierd. Tijdens de festiviteiten wordt de binnenstad grotendeels voor verkeer afgesloten. Hoe je toch op de plaats van bestemming komt, hebben we hier op een rijtje gezet.

Met de auto

Kom vooral niet met de auto naar het centrum tijdens Koningsnacht, adviseren de gemeente en de organisatie. In verband met de veiligheid van de bezoekers is het centrum vanaf donderdag 17.00 uur tot vrijdag 05.00 uur niet meer toegankelijk voor autoverkeer. Alle straten binnen dit gebied (zie kaart hieronder) zijn alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Taxi’s moeten ook omrijden. Op Koningsdag, vrijdag 27 april, is alleen het Lange Voorhout onbereikbaar voor het verkeer.

Parkeerverbod

Voor een aantal plekken in de stad geldt van woensdag tot en met vrijdag een parkeerverbod. Dit wordt aangegeven met borden. Auto’s die woensdag na 18.00 uur nog op de aangegeven locaties staan, worden weggesleept tot buiten het festivalgebied. Tijdens Koningsnacht is een aantal parkeergarages niet of anders te bereiken. Zo zijn de Markthof, de Q-Park Bijenkorf en de Museumkwartiergarage donderdag vanaf 18.00 uur niet meer toegankelijk. De Pleingarage is al vanaf 16.00 uur onbereikbaar – alleen vergunninghouders worden nog doorgelaten tot 18.00 uur. Hierna kan tot vrijdag 05.00 uur niemand meer in- of uitrijden.

Met de tram of bus

De HTM rijdt donderdag vanaf 18.00 uur met een aangepaste dienstregeling. De trams 2, 3, 4 en 6 stoppen in de binnenstad bij halte Spui. HTMbuzz zet de hele avond extra bussen in. Vanaf station Den Haag Centraal rijden tussen 00.45 en 05.00 uur de nachtbussen naar diverse bestemmingen. Vrijdag rijdt de HTM grotendeels volgens de dienstregeling. Vanwege de festiviteiten worden bus 21, 22, 23 en 25 wel omgeleid.

Met de trein

Kom je met de trein? Vanaf station Den Haag Centraal is het vijf minuten lopen naar de binnenstad. Vanaf station Hollands Spoor is het ongeveer tien minuten lopen. Feestvierders kunnen na afloop vanaf station Den Haag Centraal extra treinen nemen in de richting van Leiden, Utrecht en Rotterdam. De extra treinen rijden tot 03.00 uur. Tijdens Koningsdag rijdt de NS met een speciale Oranjedienstregeling. Dan rijden er onder meer naar Amsterdam extra treinen. Met een Oranjeretour krijgen treinreizigers twintig procent korting op hun treinreis.

Met de taxi

Taxi’s worden tijdens koningsnacht niet toegelaten op het festivalterrein. De opstapplaatsen bevinden zich op de (tijdelijke) taxistandplaatsen Hoge Wal, Rijnstraat en de Parkstraat (tussen Mauritskade en Oranjestraat).

Met de fiets

Tijdens Koningsnacht is het centrum slecht bereikbaar per auto. De organisatie adviseert dan ook om op de fiets te komen. Uiteraard is het niet handig om met je tweewieler over het drukke festivalterrein te gaan fietsen. Het handigste is dus om ‘m ergens aan de rand van je bestemming te parkeren en vervolgens de benenwagen te nemen. Of parkeer je fiets bij een van de fietsenstallingen in de binnenstad. De stallingen Buitenhof, Nobelstraat, Raamstraat, Grote Markt, Kerkplein (tijdelijke evenementenstalling) en Lange Voorhout zijn tot 03.00 uur open.

Kijk hier voor het complete tijdschema van festival The Life I Live.