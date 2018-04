Wat is er op Koningsdag allemaal te doen in Den Haag? Check het hier

Zonnebril of warme jas: wat voor weer wordt het op Koningsdag en -nacht?

Ondanks dat het weer in aanloop naar de festiviteiten op Koningsnacht- en dag nogal wisselvallig is, lijkt het donderdag en vrijdag overwegend droog te blijven.

Op Koningsnacht wisselen volgens Weeronline zonnige periodes zich af met wolken. Wie naar een feest in de buitenlucht gaat moet rekening houden met snelle afkoeling. Rond 20.00 uur is het slechts tien graden bij een windkracht 5 vanuit het westen. Trek dus een warme aan. Aan het eind van de avond is het nog maar een graad of zeven.

Koningsdag begint met slechts zes graden erg fris. In de ochtend is het nog droog, maar tegen het einde van de middag en in de avond valt er her en der wat regen. De temperatuur loopt op tot maximaal veertien graden bij een windkracht 3 uit het zuiden.