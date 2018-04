Check hier het tijdschema van het festival The Life I Live

Komende donderdag en vrijdag wordt in de binnenstad van Den Haag het festival The Life I Live gehouden met podia op onder meer het Lange Voorhout, Plein, Buitenhof en Grote Markt.

Dit jaar zijn er onder meer concerten van Tim Knol, Kraantje Pappie, Gallowstreet, Pete Philly, Son Mieux, Roxeanne Hazes, Luminize en Piñata. Bijzonder is ook de Skooltainer op het Buitemnhof met tien jonge Haagse acts.

Dankzij subsidie van de gemeente Den Haag, fondsen en sponsors is het festival op Koningsnacht én Koningsdag gratis toegankelijk.

www.thelifeilive.nl

PROGRAMMA

KONINGSNACHT

LANGE VOORHOUT 1

19.00 – 19.45 Eut

20.15 – 21.00 Tim Knol

21.30 – 22.15 Kraantje Pappie

22.45 – 23.45 Bon Voyage Organisation

00.15 – 01.00 Gallowstreet

LANGE VOORHOUT 2

19.30 – 20.15 Dr. Meraki

20.45 – 21.30 Evil Empire Orchestra

22.00 – 22.45 Pete Philly

23.15 – 00.00 Son Mieux

00.00 – 01.00 DJ Friss

LANGE VOORHOUT 3

20.00 – 1.00 Sunny Sjoerd & Friends

KERKPLEIN

19.30 – 20.30 Batobe

20.45 – 21.30 Dazion

22.00 – 23.30 Kornél Kovács

23.30 – 01.00 Tom Trago

HOFPLAATS

19.00 – 19.45 Supersonic Blues

20.15 – 20.45 The Lumes

21.15 – 22.00 The Yawpers

22.30 – 23.30 Death Alley

00.00 – 00.45 Brutus

HOFVIJVER

19.15 – 20.00 Convoi Exceptional

20.15 – 21.00 Small Time Crooks

21.20 – 22.20 Fets

22.40 – 23.40 Jean Paul Rena & The Space Invaders From The Unknown

00.00 – 01.00 Mysterious Blues Bastards

PLEIN

19.00 – 21.00 Kevin Orduña

21.00 – 01.00 Thomas Hensbroek

SKOOLTAINER BUITENHOF

19.00 – 19.20 No Justice

19.30 – 19.50 Get The Funk Outta My Kitchen

20.00 – 20.20 New Dosis Audio

20.30 – 20.50 Garden Mum

21.00 – 21.20 James Burki

21.30 – 21.50 VXUY

22.00 – 22.20 Banana Savannah

22.30 – 23.00 DJ Mariposa

23.00 – 00.00 Duo Benali

00.00 – 01.00 Bennie Beenham

GROTE MARKT – POPDISTRICT

19.45 – 20.30 Niko

21.00 – 21.45 The Homesick

22.15 – 23.00 Marc O’Reilly

23.30 – 00.30 Los Paja Brava

KONINGSDAG

LANGE VOORHOUT

13.00 – 13.45 The Howlin’

14.15 – 15.15 Roxeanne Hazes

15.45 – 16.30 Luminize

17.00 – 17.45 The Brahms

18.15 – 19.00 Piñata

19.00 – 20.00 DJ Tijmen

HOFPLAATS

13.15 – 14.00 Boka de Banjul

14.30 – 15.15 Koffie

15.45 – 16.30 Andy Frasco

17.00 – 17.45 Kel Assouf

18.15 – 19.15 L’Chaim

KERKPLEIN

12.45 – 13.30 Nynde

14.00 – 14.45 Goodnight Moonlight

15.15 – 16.00 The Stangs

16.30 – 17.15 Tape Toy

17.45 – 18.30 Pip Blom

GROTE MARKT

12.00 – 13.00 DJ’S

13.00 – 14.30 The Streetbeat Empire

15.30 – 16.30 Ragmob

16.30 – 18.00 DJ’s