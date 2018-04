Haagse start-up wint prijs voor beste ‘virtual reality’ film

Voor hun humanitaire virtual reality documentaire Meet the Soldier heeft het Haagse Hack the Planet een Gouden SpinAward gewonnen. In Amsterdam werd woensdagavond de prijs voor het beste digitale concept op het gebied van augmented reality(AR) en virtual reality(VR). De prijs bestaat al twintig jaar maar deze editie was de eerste keer dat de categorie AR en VR meedeed.

De SpinAwards worden gezien als de hoogst haalbare prijzen op het gebied van digitale marketing en creativiteit in Nederland. De documentaire van Hack the Planet ging afgelopen maand in premiere tijdens het Movies that Matter festival. Meet the Soldier gaat over twee Oegandese strijders uit rivaliserende stammen en is dan ook in Oeganda opgenomen. Met de allernieuwste 360 graden en 3D opname technieken worden de strijders in elkaars schoenen geplaatst in de hoop dat ze elkaars visie kunnen begrijpen.

De kijker wordt door VR als derde persoon onderdeel van het verhaal tijdens de twintig minuten durende film. Door het succes van de film is onder anderen Unicef geïnteresseerd in het VR-concept om het in andere conflictgebieden in te zetten.

Foto: Maurice Haak