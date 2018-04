Zo is Den Haag bereikbaar tijdens The Life I Live en Koningsdag

Het regent weer lintjes in Den Haag

In Den Haag zijn donderdag weer de lintjes uitgereikt. 43 inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Pauline Krikke.

Twaalf Hagenaars zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 28 inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee stadsgenoten mogen zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen en één Hagenaar is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hieronder een overzicht van alle Koninklijke onderscheidingen dit jaar.

Twaalf benoemingen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw M.A.E. (Marie Anne) Van Erp-Adelaar

Directeur MOC

Docent NL taal bij Taal aan Zee

Gastvrouw Straatpastoraat

Vrijwilliger Kessler Stichting

Mevrouw C.G.M. (Cornelie) van Haersma Buma

Vrijwilliger bij Stichting ’40-45

Vrijwilliger en bestuurslid Jonge Vrouwengilde

Vereniging de Poorters van Venetië

Stichting Nederlands Venetië Comité

Vrijwilliger en bestuurslid Verzorgingshuis Aelbrecht van Beijeren

De heer G.H.C. (Guido) Halleen

Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland

Voetbalvereniging LENS

Rijnlandse Molenstichting

Stichting Cultuurwerk

Erfgoedtafels

Nationaal Rijtuigmuseum

De heer J. (Jacob) Korf

Predikant en docent NL taal bij MOC Schilderswijk

Docent en bestuurslid Theologie voor geïnteresseerden’

Vrijwilliger/predikant Aandachtscentrum

Bestuurslid en vrijwilliger Grote of St. Jacobskerk

Vz bestuur Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies

Vz bestuur Werkverband Queer Theologen, voorheen Landelijk Werkverband Homo Theologen

Vz bestuur Haagse Gemeenschap van Kerken

Vrijwilliger/Predikant SIV en Diaconie

De heer R.G.A. (Rob) Kurvers

Parochie Maria Sterre der Zee Den Haag

Organisator Pelgrimages

Ridderorde van het Heilige Graf

Missione Cattolica Italiana in Olanda

St. Willibrordusparochie Wassenaar

Pax Christi

De heer J.A.P. (Joop) van Oosten

Vz RvB BAM Groep

Vz Stg. Haagbouw

Vz RvC Royal Haskoning

Vz RvC Wereldhave

Vz. Reinier Haga Groep

Bestuur Koninklijk Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN)

Vz RvC Steadion Den Haag

Mevrouw C.G. (Catharina) Pluimers

Stichting SPS

Tracing Team Rode Kruis

Kloosterkerk Den Haag

Aandachtscentrum Den Haag

Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal

Stichting Interkerkelijke Vakantieweken Den Haag

Haagse Sociëteit Lichamelijk Gehandicapten

De heer J. (Johan) Pouw

Vrijwilliger/bestuurslid Korfbalvereniging Ons Eibernest

Koninklijke Nederlandse Korfbal Vereniging

Internationale Korfbalfederatie

De heer P.A.J. (Peter) Tindemans

Oprichter Euroscience

Naturalis Bioversity Center te Leiden

European Spallation Source

De heer P.J. (Piet) Vonk

Oprichter/vrijwilliger Stg Shanty Cultuur Scheveningen

Oprichter/vrijwilliger Shantykoor Scheveningen

Voetbalvereniging SVC’08

Penningmeester Ondernemers Sociëteit Scheveningen

Bestuurslid Cardia Vrienden van Duinrust

Bestuurslid Nederlandse Vereniging Narcolepsie

De heer K.C. (Kwok) Wan

Haagse Chinese School

Stg Foundation Chinese Education in the Netherlands

Kerkgenootschap CEME Den Haag

Stg Chinese Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Vice-vz Stg Guangdong Federation in the Netherlands

De heer R.H. (Rembrandt) Zuijderhoudt

Lid-beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege Den Haag en Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Docent Stg Studiecentrum Rechtspleging

Oprichter/instructeur De Meesterklas

Bestuurslid Scholtes-Cordes fonds

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Lid Querido-groepen



28 benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer M.F.J. (Martin) van Aken

St. Vituskerk (Hilversum)

Scoutinggroep St. Paulus (Hilversum)

De heer D.H. (Dirk) van Arkel

Willem de Zwijgerschool

Korfbalvereniging KVS

De heer R.K. (Ranjit) Badloe

Stichting Meander

Stichting Federatie Eekta

Diabetes Mellitus Vereniging

Prabhakar Mandir

Hindoe Raad

De heer A. (Arie) van den Berg

Stichting Evenementen Gehandicapten (EVG)

Shantykoor Scheveningen

Stichting Sportbelang Gehandicapten

Astmafonds

Christelijke Gemengde Zangvereniging Volhading Leidt tot het Doel”

Stichting Steunfonds Den Beer Portugael

Wijkbus Groot Scheveningen

Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Zorghuis Maison Gaspard de Coligny

Mevrouw A. (Tilly) Thierry-Van Bohemen

Vrijwilliger Couvéehuis

Vrijwilliger en ouderling Zorgvlietkerk

Vrijwilliger Verzorgingshuis Bosch en Duin

Mevrouw A.R. (Anna) Tebbenhof-Chaita

Zwemvereniging Kameleon

Kringloopwinkel Maggarzijn/Middin

Stichting Mooi

Mevrouw M.M. (Marian) van der Heijden-Clardey

Trainer/ploegleider synchroonzwemmen bij DSZ

Jurysecretaris/beoordelaar bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond

Mevrouw C. (Lieke) de Liefde-Franke

Coördinator Cultuur bij Florence Zorgorganisatie

Mevrouw M.P.TH. (Marijke) van Breukelen-Van der Geest

Vrijwilliger bij de Parochie de Vier Evangelisten

Mantelzorger

Vrijwilliger bij Korfbalvereniging Ready

Organisator/collectant Brandwonden Stichting

Mevrouw E.H. (Eline) Smulders-Herinckx

Zorghulp aan bekenden

Schelpenhof

Hart voor Gambia

De heer F.A. (Frans) van der Herp

Mantelzorg schoonzuster

Initiatiefnemer gespecialiseerde zorg binnen ’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk

Mevrouw G.C. (Trudy) van der Herp-Ros

Mantelzorg zuster

Initiatiefnemer gespecialiseerde zorg binnen ’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk

De heer R. (Ramratun) Jagesar

Penningmeester en vicevoorzitter Sociaal Culturele Vereniging Isara

Vrijwilliger Landelijke Federatie Chinese Ouderenverenigingen Chun Pah

De heer S. (Sarmin) Kasnawi

Materiaalbeheerder en voorzitter van Dans- en Culturele Vereniging Trisno Budaya

Mevrouw S. (Soelijem) Kasnawi-Ardjopawiro

Materiaalbeheerder en voorzitter van Dans- en Culturele Vereniging Trisno Budaya

Mevrouw H.J.A.M. (Henriette) Kooijman

Bestuurslid Royal Scottish Country Society The Hague

Individuele zorg voor zieken en ouderen

Mevrouw A.M. (Anna) van der Meer

Zorginstelling Pieter van Fooreest

Sportclub Monster

Themapark Westlandse Druif

Mevrouw G. (Guilan) Ji

Vice-voorzitter Nederlands Centrum voor Chinese Professionals

Vrijwilliger Landelijke Federatie Chinese Vrouwenverenigingen

De heer J.P. (Koos) Outshoorn

VV De Postduinen

Loosduins Museum

Wijkberaad KOM Loosduinen

Boekbindclub Loosduinen

Mevrouw L. (Louise) Roeleveld

Stichting Mooi

Vadercentrum

Wijkberaad Laak

Mevrouw J.M. (Coos) van Beuningen-Romeijn

Stichting Kamermuziek Den Haag

Remonstrantse Gemeente Den Haag

De heer W.M. (Willem) Schenderling

Ondernemingsraad Politie Eenheid Den Haag

Nederlandse Politiebond

Nationale Politie

De heer M. (Martin) Spaans

Diverse activiteiten voor de Historische Genealogische Vereniging Scheveningen

De heer H.L. (Hans) Steenwijk

Oprichter/bestuurder/vrijwilliger Christiaanhof Ouderenzorg

Vrijwilliger Stichting Zebra Welzijn

De heer G. (Gijsbert) Taal

Bestuurslid Show- & Drumfanfare Duindorp

Penningmeester Haagse Federatie van Muziekgezelschappen

Financieel beheer Girl Guiding Den Haag

De heer G.J. (Gerrit) Verbeek

Vrijwilliger bij de Politie Eenheid Den Haag

De heer W. (Willem) Wiersma

Budo Head Master

Oprichter Cercle Bushido Nederland

Voorzitter WI SU DO Bond Nederland

Mevrouw P. (Petra) van der Zwan

Stichting Evenementen voor Gehandicapten (EVG) , vrijwilliger en secretaris

Twee benoemingen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer P.R. (Peter) van Alphen

Oprichter en directeur Techneco (Warmtepomp specialist)

Warmtepompambassadeur

Pleegzorgouder

Stichting Jongerenbelangen

RvT Stg. Katholieke Verzorgingsflat Waalsdorp

RvT Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

De heer M.K. (Mahmood Khan) van Goens Youskine

Spiritueel leider, publicist, denker, inspirator en bestuurslid binnen het Soefisme.

Één benoeming Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer D. (Derk) van Lingen

Actief reservist

Bestuurslid/vrijwilliger Personeelsvereniging Min VenJ

Adviseur op het gebied van interdepartementale strategische beleidsvraagstukken

Tekst zoals aangeleverd door gemeente Den Haag.