Historicus Van Ditzhuyzen over Koning Willem-Alexander: “Anders, maar goed”

De koning viert vrijdag voor de vijfde keer zijn verjaardag samen met het land. De uitgelezen kans om een Oranje deskundige te raadplegen over hoe onze koning het heeft gedaan de afgelopen jaren. “Steevast blijkt uit alle peilingen dat hij het goed doet. 75 procent is tevreden met Willem-Alexander”, vertelde historicus Reinildis van Ditzhuyzen op Den Haag FM.

Volgens Van Ditzhuyzen doet hij niet onder voor zijn moeder. “Het leek aanvankelijk moeilijk om in Beatrix haar voetsporen te treden, maar hij doet het net zo goed. Alleen heel anders.” Onlangs werd de koning te gewoon genoemd. Merkdeskundige Marc Oosterhout noemt de koning op tijden zelfs een beetje plat, zoals in het publiek tijdens de Olympische Spelen. “Onjuist”, volgens Van Ditzhuyzen. Koning Willem-Alexander zou goed weten welke rol hij op welke plek vervult. “Hij is heel zorgvuldig en past zich altijd perfect aan naar de plekken waar hij verschijnt.”

Het feit dat Nederland een koninklijke familie heeft is naast de kosten ook heel gunstig. Alle staatsbezoeken zouden heel veel bijdragen aan de relaties tussen de landen en hun bedrijven. “Landen als China en Rusland behandelen ons als een groots land door een koning of koningin. Als we een president zouden hebben zou ook heel veel geld kosten door verkiezingen en een mooi huis.”

Foto: Wikipedia, Erikt

Luister hier naar het interview met Reinildis van Ditzhuyzen op Den Haag FM.