HTM: “Geen proef met in- en uitchecken met bankpas”

De HTM neemt geen deel aan een proef waarbij reizigers kunnen betalen met hun bankpas. Dat stelt de vervoersmaatschappij in reactie op eerdere berichtgeving.

Een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland maakte dinsdag bekend dat banken en creditcardbedrijven een dergelijke proef voorbereiden op het NS-traject Den Haag-Leiden en in de trams van HTM. Reizigers zouden met hun bankpas kunnen in- en uitchecken, waarbij de reiskosten automatisch worden afgeschreven. Reizigers hoeven hierdoor geen saldo meer te laden op een ov-chipkaart.

De HTM ontkent dat ze meedoen het experiment en noemt de berichtgeving onjuist. In de Haagse trams is er sinds maart 2017 de mogelijkheid om digitale kaartjes te kopen via de smartphone, zonder te hoeven in- en uitchecken. HTM is het eerste OV-bedrijf in de Randstad dat deze mogelijkheid aanbiedt.