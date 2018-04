Lintjes regenen het hardst in Den Haag

Den Haag is dit jaar voor het eerst in tien jaar met 43 onderscheidingen de hoofdstad wat lintjes betreft. Een van de kersverse leden van de Orde van Oranje-Nassau is Koos uit Loosduinen. “Ik voelde me toch een beetje opgelaten toen ik zo vol in de belangstelling kwam te staan”, vertelde Koos Outshoorn op Den Haag FM.

Ondanks de koninklijke onderscheiding loopt Koos niet naast zijn schoenen. “Als ik me hoger wil voelen dan de rest ga ik wel een treetje hoger op de trap staan.” Al ver van te voren werd hem gevraagd geen afspraken te maken door 26 april. “Toen ik net voor koningsdag een dagje vrij moest houden kreeg ik al wel een vermoeden.” Inmiddels heeft vriend en collega in het wijkberaad Kom Loosduinen Bert Bakker toegegeven dat hij Koos nomineerde voor zijn jaren lange inzet voor de wijk. “Het moet nog even indalen. Het is een hele eer om genomineerd te worden en een lintje te ontvangen.”

Het amulet van de onderscheiding mag alleen op de dag van de uitreiking en tijdens een ontmoeting met de koning gedragen worden. “Voor de rest van de tijd moet hij terug in het doosje en mag ik alleen het lintje opspelden.”

Foto: Jan Outshoorn

Luister hier naar het interview met Koos Outshoorn op Den Haag FM.