Meer dan 100 ‘struikelstenen’ herdenken oorlogsslachtoffers

In Den Haag zijn de afgelopen dagen zogeheten struikelstenen geplaatst. Dit zijn kleine gedenkplaatjes die in de bestrating worden verwerkt. De struikelstenen liggen voor huizen waar vroeger de veelal joodse slachtoffers woonden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd.

De ‘Stolpersteine’, zoals ze in het Duits worden genoemd, zijn bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het idee voor zijn project komt uit de jaren ’90 en startte officieel in 2000. Onze stad telt na deze week 110 van dit soort stenen. Dat is overigens maar een klein deel van de 12.000 joden uit Den Haag die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Een van de gedeporteerd gezinnen woonde op Scheveningen aan de Stevinstraat. “Het hele gezin is in 1942 naar kamp Westerbork verplaats en uiteindelijk omgekomen.”