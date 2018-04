HTM: “Geen proef met in- en uitchecken met bankpas”

Modeltreinbouwers uit binnen- en buitenland in Zuiderpark voor 43e Internationale Stoomdagen

In het Zuiderpark is komend weekend de 43e editie van de Internationale Stoomdagen. Modelbouwers uit binnen- en buitenland komen met hun locomotieven, stoomwalsen en alles wat met modelbouw te maken heeft naar Den Haag. De stoomdagen worden georganiseerd door modelbouwvereniging Stoomgroep West.

“Wij hebben een van de mooiste spoorbanen van Europa”, zegt Marc Blom van Stoomgroep West op Den Haag FM. “Daarom komen deelnemers uit heel Europa. Voornamelijk uit de buurlanden maar ook een paar uit Zwitserland.” In totaal doen zo’n honderdvijftig modelbouwers mee. De internationale gasten blijven zelfs slapen, voor hen wordt een speciale camping geopend in het park.

De 43e Internationale Stoomdagen zijn 27, 28 en 29 april in het Zuiderpark. Toegang is gratis. Een ritje in de trein kost tachtig cent voor kinderen en een euro voor volwassenen.

Luister hier naar het interview met Marc Blom op Den Haag FM.