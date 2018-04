Nieuwe film over Escher en Toon Tellegens ‘De optocht’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de filmdocumentaire ‘Escher- Het oneindige zoeken’ en aan de voorstelling ‘De Optocht’.

Toon Tellegen, vooral bekend van lichtvoetige dierenverhalen, werkt de laatste jaren gestaag aan zijn grootse dichtwerk ‘De Optocht’. Het Ives Ensemble vroeg componist Piet-Jan van Rossum om muziek te maken van Tellegens ‘verslag van een ooggetuige’. De Haagse kunstenares Petra van der Schoot tekende voor de regie. In Kunstlicht licht zij de voorstelling toe, die op zondag 6 mei in Korzo te zien is.

“Ik ben bang dat maar één persoon een echt goede film van mijn werk kan maken. Ikzelf”, schreef M.C. Escher in 1969. Toch waagde de Haagse filmmaker Robin Lutz zich met ‘Escher – Het oneindige zoeken‘ aan een film over de maker van iconische werken als ‘Relativiteit’, ‘Metamorphosis’, ‘Waterval’ en ‘Klimmen en Dalen’. Lutz legt in Kunstlicht zijn fascinatie voor Escher uit en hij neemt kunsthistorica/filmpartner Marijnke de Jong mee. De film is de komende dagen nog te zien bij Pathé.

Gewoontegetrouw in Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: M.C. Escher