Splendid lanceert nieuwe single ‘Sun Comes Up’ op Den Haag FM

Voor het eerst sinds 2015 komt de Haagse band Splendid met een nieuw album. Seven Kings, zoals de plaat gaat heten, wordt op vrijdag 18 mei gepresenteerd met een uitverkochte show in het Paard. Donderdagochtend was frontman Pat Smith in de studio bij Den Haag FM om de eerste single ‘Sun Comes Up’ te lanceren.

“We hebben even pauze genomen omdat we een hoop vaders in de band hebben, die zijn de afgelopen jaren veel naar pretparken geweest”, zegt Pat in het programma Haagse Ochtendradio. “Omdat het zo lang geduurd heeft is het misschien wel ons meest veelzijdige album ooit. Het gaat Seven Kings heten omdat we met zeven zijn en het ons zevende album is.” De eerste single heet dus Sun Comes Up. “Maar op het album staan zeker nog twee nummers die we als single gaan uitbrengen.”

Splendid speelt hun nieuwe werk dus voor het eerst op 18 mei in het Paard. Daarna volgt een clubtour door de rest van het land. “Het wordt een ‘Sweet Sixteen’ feestje, we bestaan dit jaar alweer zestien jaar”, aldus Pat Smith.

Luister hier naar het interview met Pat Smith op Den Haag FM.