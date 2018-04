VIDEO: Check hier de Skooltaineracts van The Life I Live

De afgelopen weken waren acht ‘Skooltaineracts’ te gast in het Haags Kwartiertje op Den Haag FM, een vast onderdeel in het radioprogramma Hou je Haags! waarin elke dag muziek van Haagse acts centraal staat.

De Skooltainer is een speciaal podium van het festival The Life I Live. Al zeven jaar krijgt lokaal talent de kans om zich in deze container tijdens Koningsnacht te presenteren aan het grote publiek. Alle deelnemende acts zijn in de afgelopen weken klaargestoomd voor de show door coaches uit de Haagse muziekscene. Den Haag FM is mediapartner van The Life I Live en bood de Skooltaineracts daarom ook een plek op de radio aan.

De afgelopen weken kwamen elke woensdag twee acts langs. Check hieronder de video’s van VXUY & No Justice, James Burki & DJ Mariposa, Garden Mum & New Dosis Audio en Get The Funk Outta My Kitchen & Bananah Savanah.

Check hier het tijdschema van The Life I Live.