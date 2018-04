Het regent weer lintjes in Den Haag

Weesfietsprobleem Grote Marktstraat vrijwel opgelost

In brief aan de gemeenteraad laten wethouders Boudewijn Revis en Tom de Bruijn weten blij te zijn met het succes van de aanpak van weesfietsen. Met name rond de Grote Marktstraat heeft het groot effect gehad. Ook de fout geparkeerde fietsen werden aangepakt. De winkels zouden nu allemaal weer goed bereikbaar zijn door de afwezigheid van alle gestalde fietsen.

Gemiddeld genomen staan nu 90 procent van de fietsen goed geplaatst, een stijging van 46 procent, volgens de wethouders. Naast dat het netter is op straat zijn ze ook blij dat er meer gebruikt wordt gemaakt van de gratis fietsenstallingen van Biesieklette. In 2017 hebben 870.000 rijwielen gebruik gemaakt van de faciliteit waarmee het afgelopen jaar het gebruik van de Biesieklette is toegenomen met 177.000 fietsen en brommers.

De nieuwe handhaving ging in oktober van 2016 van start. Revis en De Bruijn hadden toen al voor ogen dat het een maatregel tijd nodig had voor succes, omdat het gedrag van de fietsers langzaam aan zal passen aan de nieuwe situatie.