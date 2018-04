Liever Lokaal: Hofpas meivakantie-tips

Tekst: Yolanda Wevers van De Hofpas.

Het is weer bijna meivakantie, wat fijn! Even lekker twee weken helemaal vrij en alle tijd om super veel leuke dingen te doen in en rondom Den Haag. De vakantie begint natuurlijk met Koningsdag. Benieuwd wat er allemaal in en rondom Den Haag te beleven valt? Je leest het hier, inclusief Koningsdag-Hofpasvoordelen.

Ben je nog op zoek naar een leuk uitje om tijdens de meivakantie te doen? Wij zetten de leukste voorjaarsuitjes met Hofpasvoordeel voor je op een rij. Leuke uitjes in Den Haag om samen met de kinderen tijdens de meivakantie te beleven. Zowel binnen als buiten dus, wat voor weer het ook wordt, je bent gegarandeerd van super veel plezier.

1. Hart Beach Scheveningen – De plek om het hele jaar te surfen, chillen, shoppen en te eten. Leer surfen op Scheveningen. Hofpasvoordeel: Ready for summer Surfpakket €35,- voor introductieles inclusief materiaal en €15,- aan huurtegoed. Dus als je na je les nog een keertje zelf een golf wilt pakken, is je materiaal gratis! Ga je liever cruisen over de boulevard op een skateboard? Bij Hart Beach kan je een skateboard huren voor maar €3,-.

2. Botanische Tuin TU Delft – Een oase van rust in de drukke stad Delft. In de tuin valt veel te zien en te leren over planten en bloemen. Leuk om samen met de kinderen te beleven en toch zeer leerzaam. Hofpasvoordeel: 50% korting op reguliere entreeprijzen.

3. Omniversum – Ontdek het grootste grootbeeldfilmtheater van de Benelux. Bekijk prachtige films op een enorm koepelscherm en ervaar het sublieme geluidssysteem. Voor jong en oud een unieke beleving. Hofpasvoordeel: 20% korting op reguliere voorstellingen.

4. Tourist Tram The Hague – Ontdek en reis door Den Haag in deze unieke historische Haagse Tram! De tram rijdt van donderdag t/m zondag. Hofpasvoordeel: €2,- korting op de dagkaart.

5. Willemsvaart Rondvaart of de Ooievaart – Ga lekker een stukje varen en ontdek Den Haag op een andere manier dan met het OV of te voet. Zeker met lekker weer een aanrader! Hofpasvoordeel Willemsvaart: €2,50 korting op volwassenticket en ieder 3e kind gratis of Hofpasvoordeel Ooievaart: €1,- korting op Madurodamvaart en de Vlietvaart.

6. Theater Ludens – De culturele hotspot van Leidschendam-Voorburg. Cabaret, toneel, jeugdvoorstellingen, concerten, films en nog veel meer. Hofpasvoordeel: €1,50 korting op alle voorstellingen, lezingen, specials en concerten.

7. Amaze Escape Events – Klaar voor een echte uitdaging? Los het mysterie op en ontsnap uit een van de Escape Rooms. Hofpasvoordeel: Gratis drankje per pashouder.

8. Skyview De Pier – Ervaar het meest luxe reuzenrad van Nederland. Geniet van een geweldig uitzicht over zee, Scheveningen en de stad. Hofpasvoordeel: gratis koffie, thee of limo.

9. Biek Bikes – Ga lekker naar het strand! Maar ervaar dit dan op een hele sportieve manier. De mountainbikes van Biek zijn uitermate geschikt om door het strand te fietsen. Hofpasvoordeel: maandag t/m vrijdag (m.u.v. woensdag) huur strandfiets voor €12,50 i.p.v. €15,-

10. Madurodam – De stad vol miniaturen, doe-dingen en attracties. Zowel indoor als outdoor. Hofpasvoordeel: Ticket €13,- i.p.v. €16,50 of €17,50.

Nog meer leuke uitjes voor de meivakantie? Check onze uitjes in vrije tijd en uitgaan om een compleet overzicht te krijgen van alle uitjes in de omgeving van Den Haag.

De Hofpas is de leukste voordeelpas van Den Haag en omstreken waarmee je voordeel krijgt bij ruim 500 partners in de regio. Laat je inspireren, shop liever lokaal en houd de buurt levendig.

Vraag De Hofpas gratis aan. Fijne meivakantie!

www.dehofpas.nl