Burgemeester wil wetgeving om “ontwrichtende” preken As-Soennah-moskee tegen te gaan

Burgemeester Pauline Krikke wil meer mogelijkheden om “ontwrichtende boodschappen”, zoals die worden verkondigd in en via de As Soennah-moskee in die stad tegen te gaan. Zij vindt dat het kabinet daarvoor een wet moet opstellen.

Krikke reageerde afgelopen weekend op een uitzending van Nieuwsuur waarin preken en een lezing vanuit de As Soennah werden vertoond die een vrouwvijandige strekking hebben of de jihad verdedigen. Vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen, op overspel hoort de doodstraf door steniging te volgen en vrouwen mogen het huis niet uit zonder toestemming van de man. Het nieuwsprogramma bracht samen met NRC Handelsblad aan het licht dat de moskee geld ontvangt van een omstreden organisatie in Koeweit.

Met een wet kunnen rijk en gemeente beter ingrijpen, meent Krikke. Zij gaf niet aan wat er precies in de wet moet komen te staan. Krikke: “Het gaat me niet om de islam, maar om het tegenhouden van ontwrichtende boodschappen die haaks staan op wat wij in Nederland met elkaar nastreven en in wetten hebben vastgelegd. Die willen wij niet in onze wijken en buurten. Maar we hebben nu onvoldoende middelen om ertegen in actie te komen.”

Opheldering

Diverse partijen in de Tweede Kamer willen ook dat het kabinet in beweging komt en willen opheldering van ministers Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kwestie.

Foto: Gera Nieland

