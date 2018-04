Den Haag FM organiseert alternatieve Canal Pride op 10 juni

Het was een droom van de Haagse fractie van D66: De eerste Haagse Canal Pride. Maar afgelopen maand viel die droom ineens in duigen, de gemeente zou toezeggingen over subsidie voor de botenparade niet zijn nagekomen, waardoor er een tekort is ontstaan van 25.000 euro. De Canal Pride zou de afsluiting zijn van het jaarlijkse The Hague Rainbow Festival. De rest van het festival, op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni, gaat wel gewoon door.

Een van de initiatiefnemers, Kim Waanders van D66, liet eerder op Den Haag FM weten erg teleurgesteld te zijn. De presentatoren van Haagse Ochtendradio, Justin en Rogier, besloten tijdens de uitzending dat zij samen met Kim hoe dan ook de gracht op gaan. Maandagochtend belden ze met Peter Duivesteijn van rondvaartorganisatie De Ooievaart. “Wij balen er ook enorm van”, vertelt Peter. “We hadden negen boten ter beschikking. Ik stel graag een boot beschikbaar voor de alternatieve tocht. Ook om een signaal te geven voor de jaren hierna, volgend jaar moet de Canal Pride gewoon doorgaan.”

De door Den Haag FM en De Ooievaart georganiseerde Canal Pride bestaat vooralsnog uit één boot. De tocht zal plaatsvinden op 10 juni. Hou voor meer informatie de website van Den Haag FM in de gaten.

Foto: Kitty Terwolbeck (Flickr)

Luister hier naar het gesprek met Peter Duivesteijn op Den Haag FM.