Fedde Le Grand: “Ik wil er vooral een feestje van maken”

DJ Fedde Le Grand is een van de drie Ambassadeurs van de Vrijheid die komende zaterdag 5 mei van Bevrijdingsfestival naar Bevrijdingsfestival hoppen. Om 13.00 uur treedt Fedde op tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld.

“Ik ben voor optredens de laatste tijd een wat langere periode in China geweest en daar werd ik geconfronteerd met zware censuur”, vertelt Fedde. “Ik kon niet op Google en Facebook, Instagram deed het niet. Toen dacht ik wel: shit, de censuur hier is nog serieuzer dan ik mij realiseerde. Het stemde tot nadenken, we vinden onze vrijheid in Nederland zo vanzelfsprekend.”

“Toen ik wist dat ik Ambassadeur van de Vrijheid zou worden, moest ik ook meteen denken aan mijn opa en oma. Zij zaten beiden in het verzet, in Arnhem. Daar hebben ze elkaar ook ontmoet. Mijn oma was een soort zuster en verzorgde verschillende mensen. Ook was ze koerier en bracht ze per fiets berichten heen en weer. Soms praatte mijn oma over het verzet, mijn opa nooit. Hij is in de oorlog bijna al zijn vrienden verloren. Als het Dodenherdenking was, waren ze altijd allebei in tranen.”

Blijf zelf nadenken

“Voor mij betekent 4 mei: stilstaan bij het feit dat het zo heeft kunnen ontsporen. Omdat de geschiedenis zich helaas vaak herhaalt. Ook omdat er nu, laat ik het zo zeggen, best markante mensen aan de macht zijn, is het goed om je dat te realiseren. Zonder meteen vergelijkingen te trekken: dingen kunnen gemakkelijk uit de hand lopen. Mijn opa zei altijd: ‘Behoed u voor de massa’. Daarmee bedoelde hij: blijf zelf nadenken. Het is een uitspraak waar ik soms nog aan terugdenk.”

Vooral een feestje

“Wat ik als artiest kan betekenen als het gaat om het thema vrijheid? Nou, ik meng mij in ieder geval niet zo gauw in publieke discussies. Misschien is juist dat wel een bijdrage. Het is heel makkelijk om vanuit je eigen werkelijkheid te oordelen, maar vaak liggen dingen minder zwart-wit dan je denkt. Dat betekent niet dat ik nergens een mening over heb, maar die deel ik dan niet met iedereen. Dat ik zo denk, komt ook doordat ik veel reis. Daardoor heb ik een breder inzicht gekregen in hoe mensen zijn en dat confronteert je met je vooroordelen. Als ik op Bevrijdingsdag op het podium sta, wil ik er vooral een feestje van maken. Dat het een echte viering van de vrijheid wordt.”