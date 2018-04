Naomi van As en Sven Kramer in verwachting eerste kindje

Geen streekvervoer door landelijke staking

Voor reizigers die met de bus de regio uit willen zullen tijdens de 48-uursstaking een ander vervoersmiddel moeten kiezen. Niet alleen regio Den Haag moet het zonder streekvervoer stellen want het is een landelijke staking voor een betere cao. Het openbaar vervoer in Den Haag rijdt maandag en dinsdag gewoon wel.

De vervoerders zouden volgens de werknemersvereniging FNV al jaren te veel van hun chauffeurs vragen. ‘De rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. We willen keiharde afspraken in de cao’, zegt FNV-bestuurder Paula Verhoef. Er worden betere afspraken over loon, werkdruk en zelfs plaspauzes gewenst. Het is niet de eerste staking in het streekvervoer dit jaar. Acties voor een betere cao leidden op 4 januari ook al tot heel weinig rijdende streekbussen en regionale treinen.

De staking duurt nog tot dinsdagavond. De HTM, de RET uit Rotterdam en de GVB uit Amsterdam doen niet mee aan de werkweigering omdat de werknemers van deze vervoerders onder een andere cao vallen. De treinen van de NS rijden ook onveranderd.

Foto: Richard Mulder