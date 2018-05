Humanity Cab: “Door Eritrese statushouders gerunde fietstaxidienst”

Humanity Cab begint dinsdag 1 mei een taxidienst volledig gerund door Eritrese statushouders. Deze twee elektrische fietstaxi’s brengen zowel inwoners van de stad als toeristen door heel Den Haag. “Het zijn echte fietsfanaten, net als wij”, vertelde de oprichter van Humanity Cab Marcel Kleizen op Den Haag FM.

Het begon allemaal in de zomer van 2017 toen de Marcel en zijn collega Paul Driest de gedeelde passie voor fietsen ontdekten. “Het doel is om Eritrese statushouders via de fiets een duurzame plek in onze samenleving te geven.” De fietstaxichauffeurs hebben de afgelopen tijd clinics gehad van ervaren bestuurders om een veilige en soepele rit te garanderen. “Het is best moeilijk want zo’n fietstaxi is soms net zo breed als een gemiddeld fietspad.”

De tien chauffeurs rijden met de twee fietsen van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Een ritje in en rond het centrum zal rond de vijftien euro kosten en is te boeken via de website of de telefoon. “Het mooiste vind ik dat de chauffeurs nu hun Den Haag kunnen verkopen aan bezoekers van de stad.”

