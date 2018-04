Laatste kans om te stemmen op Sportcampus Zuiderpark als beste gebouw van Nederland

De Sportcampus Zuiderpark is een van de negen gebouwen die genomineerd zijn voor de titel Beste Gebouw van het Jaar 2018. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

“Het is echt een uniek gebouw”, zegt programmadirecteur van de Sportcampus Frans van de Ven op Den Haag FM. “Het is niet alleen heel mooi van de buitenkant. Ook maken elke dag 1.200 studenten gebruik van maken. Verder is het gebouw helemaal energieneutraal.” De Sportcampus is sinds afgelopen juni in gebruik en sindsdien vonden er al een aantal grote sportevenementen plaats. Zo won het Nederlands Davis Cup team, met onder andere de Haagse tennisser Robin Haase, er met 3-2 van Tsjechië. Ook werden er diverse (inter)nationale beachvolleybal- en Judotoernooien gehouden.

Stemmen duurt 1 minuut en kan alleen maandag nog via gebouwvanhetjaar.nl. De winnaar wordt 18 mei bekend gemaakt.

Luister hier naar het interview met Frans van de Ven op Den Haag FM.