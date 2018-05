Marktkoopman Master Kash met dubbel gevoel na ruim twee jaar terug op Haagse Markt

Marktkoopman Master Kash raakte ruim twee jaar geleden zijn stek op de Haagse Markt kwijt omdat hij een illegale werknemer in dienst zou hebben. Onterecht, oordeelde de rechter en daarom heeft hij nu zijn plekje weer terug. Maar waar Kash voorheen met zijn twee kramen nog gewoon vier dagen op de markt stond, heeft hij nu opeens voor een van de twee een vergunning voor een dag minder gekregen. Daardoor moet hij nu elke week voor een dag al zijn koopwaar van die kraam opruimen en daarna weer opnieuw uitstallen.

Kash raakte zijn vergunning kwijt omdat hij volgens de gemeente iemand zonder de juiste papieren in dienst had en dus de ‘Wet Arbeid Vreemdelingen’ overtrad. Omdat de Raad van State oordeelde dat de gemeente dit niet goed had onderzocht, heeft de marktkoopman zijn vergunning nu weer terug gekregen. Maar volgens Kash en zijn belangenbehartiger Adeel Mahmood (raadslid NIDA) is het niet eerlijk dat hij deze maar voor drie in plaats van vier dagen heeft gekregen. “De gemeente had beloofd dat ze die vierde dag niet aan iemand anders zouden vergunnen zolang de procedure nog zou lopen”, vertelt Mahmood, “en dat hebben ze nu toch gedaan.”

Mahmood dient in zijn rol als raadslid voor NIDA schriftelijke vragen in om het stadsbestuur om opheldering te vragen over het beleid rondom de Haagse Markt.