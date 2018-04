Naomi van As en Sven Kramer in verwachting eerste kindje

Voormalige tophockyster Naomi van As is in verwachting van haar eerste kind. Dat maakte Haagse sporter zondagmiddag via social media bekend. De blije vader van is de drievoudig Olympisch schaatskampioen Sven Kramer.

Van As is sinds 2017 gestopt met topsport maar is nu actief al presentatrice van het kinderprogramma Zappsport. Haar lange relatie met Kramer is nu na meer dan tien jaar bekroond met de komst van hun eerste kind. Bij het bericht over de zwangerschap staat een foto van de sportieve toekomstige ouders. Daarop is Kramer met een bordje te zien waar ‘The Dad’ op staat.

♡ ❤ Baby on the way ❤ ♡ pic.twitter.com/QHYzrJVoIg — Naomi van As (@naomivanas) 29 april 2018

Foto: Instagram