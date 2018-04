Politieke partijen eisen uitleg over omstreden geldstromen moskeeën

Drie politieke partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering over de gang van zaken rond ongewenste financiering van moskeeën in Nederland met buitenlands geld. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC blijkt dat islamitische instellingen in Nederland subsidie hebben aangevraagd en/of ontvangen uit enkele Arabische golfstaten. Drie instellingen komen uit Den Haag, één daarvan is de As Soennah-moskee. De financiering is omstreden omdat de vrees bestaat dat hierdoor extremistische ideeën kunnen worden verspreid. Burgemeester Pauline Krikke pleit voor een nieuwe landelijke wet om ongewenste financieringen tegen te gaan.

ChristenUnie (CU), D66 en SP vragen zich af of ministers uit het vorige kabinet belangrijke informatie hebben achtergehouden aan gemeenten en onderzoekers over de financiering van moskeeorganisaties. Die onduidelijkheid is volgens hen onwenselijk en moet zo snel mogelijk worden opgehelderd, stellen de drie partijen. Zij verwijzen ook naar het recente onderzoek van Nieuwsuur en NRC.

