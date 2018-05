Tram van 113 jaar oud terug op de rails

Tram nummer 36 is de nieuwste aanwinst van het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM) die weer op de rails te vinden is. De Ombouwer, zoals het trammetje heet, is al 113 jaar oud. “Voor tramliefhebbers is het echt een hoogtepunt om zo’n stukje tram historie weer te zien rijden”, vertelde tramfanaat Menno Yap op Den Haag FM.

De beige tram is een van de oudste elektrische modellen die we hebben in Den Haag. De Ombouwer was van 1905 tot 1963 in gebruik en heeft tot afgelopen weekend 18 jaar niet gereden. “We zijn met zo’n vier man de afgelopen zes jaar aan het bouwen geweest.” Op zondagen is de tram opgenomen in de roulering van historische trams die door Den Haag rijden. Bij de eerste rit mochten de tramgekke medewerkers en bouwers een rondje door de stad maken.

Iedere zondag kunnen bezoekers van het museum in een historische tram stappen voor een ritje van ongeveer en uur. “De opbrengsten gaan naar het museum dat gerund wordt door vrijwilligers.”

Foto: Chris Westerduin

Luister hier naar het interview met Menno Yap op Den Haag FM.