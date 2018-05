Bibi Breijman en Waylon verwachten eerste kindje

Voormalig ‘Oh Oh Cherso’-deelneemster Bibi Breijman en zanger Waylon verwachten hun eerste kindje. Dat maakte de 26-jarige Haagse vlogster maandagavond bekend in een video op YouTube.

“Er is gewoon iets heel erg onverwachts leuks gebeurd in mijn leven. Ik ben heel erg blij en gelukkig. Ik krijg een baby”, aldus Bibi Breijman. “Ik vind het echt heel eng om uit te spreken omdat ik het al die maanden al geheim moest houden.”

Waylon en Bibi kennen elkaar van het tweede seizoen van het televisieprogramma It Takes 2, maar de vonk sloeg pas eind vorig jaar over in de aanloop naar Waylons concertreeks Top 1000 Allertijden in Ahoy. Waylon bereidt zich momenteel in Lissabon voor op het Eurovisiesongfestival, waar ook Bibi is. Hij komt op donderdag 10 mei in actie in de tweede halve finale.