Carrie in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met Carrie Jansen. De 63-jarige Rotterdamse werd bekend als cabaretier, modeontwerper, columnist en politiek activist. Nu is ze advocaat, met een haarscherpe blik. “Een gezin met 5000 euro huurachterstand uit huis zetten kost uiteindelijk 120.000 euro. En wat levert het op? ‘Een ongelooflijke bak sociale ellende.” In Straatnieuws een interview.

Verder aandacht voor de terugkeer van de gaarkeukens. De economische groei is het grootst sinds vijftien jaar, maar niet iedereen profiteert van de welvaart. Zo komen er weer gaarkeukens. In Straatnieuws een gesprek met een echtpaar dat ooit de Voedselbank startte en nu kookt in de gaarkeuken.

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is sinds donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.