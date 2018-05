Den Haag TV kampt met technische storing

Door een technische storing is Den Haag TV sinds middernacht slecht te ontvangen. Het kan zijn dat je een ruis hoort.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een oplossing. Hoe de problemen precies zijn ontstaan wordt nog onderzocht. Den Haag TV is nog wel te zien en te horen via de website. Ook de webcam is nog te volgen.