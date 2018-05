WINACTIE: Vrijkaarten voor Tribute2BobMarley by Roots Riders in Paard

Derde editie Stadsspelen woensdag echt van start

De derde editie van de Stadsspelen Den Haag gaat woensdag echt van start. Als eerste is stadsdeel Haagse Hout aan de beurt, met woensdag van 11.00 tot 18.00 uur een wijkevenement in Mariahoeve op het terrein van VV Haagse Hout. Donderdag is iedereen tussen 12.00 en 18.00 uur welkom in Escamp bij de ADO Den Haag Cruyff Court in de wijk Bouwlust.

Projectleider Rien Slingerland vertelde op Den Haag FM onder meer over de Smoothie Fiets, waarmee deelnemers een smoothie kunnen maken met een fiets waarvan het wiel is aangesloten op een mixer. “Dus je moet er iets voor doen, maar dan krijg je er wel iets gezonds voor terug.”

De Stadsspelen zijn vooral bedoeld om Hagenaars op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met allerlei sporten. Je kan dus van alles uitproberen. Ontdek je tijdens de Stadsspelen een leuke sport? Kijk dan op Heeldenhaagsport.nl voor adressen, acties en aanbiedingen van Haagse sportaanbieders.

wwww.stadsspelendenhaag.nl

Luister hier naar het interview met Rien Slingerland op Den Haag FM.