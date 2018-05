Melanie C van de Spice Girls naar Parkpop Saturday Night

Happy Tosti verkozen tot ‘Werkgever van het jaar’

Meer in

Happy Tosti is door GroenLinks op de Dag van de Arbeid uitgeroepen tot ‘Werkgever van het jaar’. De partij prijst de Haagse onderneming om haar grote maatschappelijke bijdrage en duurzame beleid.

Happy Tosti biedt werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Het bedrijf heeft inmiddels vestigingen verspreid over het hele land. Volgens GroenLinks bewijzen de eigenaren dat commercieel succes goed hand in hand kan gaan met maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid.

“Dit bedrijf betekent oneindig veel voor de mensen die er werken en stimuleert andere ondernemers om ook mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het is ronduit indrukwekkend hoeveel ze in korte tijd voor elkaar hebben gekregen”, aldus GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier, die de prijs dinsdag uitreikte in de vestiging aan de Korte Poten.

“Medewerkers echte winnaars”

Mede-eigenaar Wibe Smulders is blij met de titel. “Maar de echte winnaars zijn onze medewerkers, zij verdienen dit dubbel en dwars.”